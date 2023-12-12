قتل 23 جندي باكستاني على الأقل بعد تفجير شاحنة مفخخة في مركز للشرطة في شمال غرب البلاد كان الجيش يستخدمه كقاعدة عسكرية، حسب وسائل إعلام.

وتعاني باكستان من أوضاع اقتصادية صعبة تأمل أن يساهم اتفاق توصلت له مع صندوق النقد الدولي هذا العام في تخفيفها، فيما تشهد تصاعد للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان التي يسيطر على الحكم فيها حركة طالبان.

ونقلت فرانس 24، عن مسؤولين أمنيين أن الهجوم وقع في منتصف الليل بمنطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وتبنت حركة الجهاد الباكستانية، المرتبطة بطالبان باكستان الهجوم.

وطالبان الباكستانية، حركة منفصلة لكنها تتبنى نفس عقيدة طالبان أفغانستان. وتستهدف الحركة الباكستانية بشكل خاص قوات الأمن وتتمركز عند الحدود الجبلية مع أفغانستان بعد أن تم طردهم بعملية عسكرية في 2014 من البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا