فازت ناشطة إيرانية - سجينة - بجائزة نوبل للسلام 2023، وفق ما أعلنته أكاديمية نوبل السويدية الجمعة، لتكون بذلك قد أعلنت عن فائزين بـ 5 من أصل 6 جوائز، هي نوبل للطب، وللفيزياء، وللكيمياء، وللأدب، ثم يتبقى نوبل للاقتصاد ستعلن الاثنين.



وجوائز نوبل الست يفوز بها من قدموا أكبر فائدة للبشرية خلال الشهور الـ 12 الاخيرة، ويحصل الفائز على شهادة نوبل، وميدالية نوبل الذهبية، ونحو 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار)، تقسم على الفائزين حال وجود أكثر من فائز.



وتُسلم الجوائز في احتفالات تقام في 10 ديسمبر، يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل.

إيرانية والحرية

فازت الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي (51 عام) - التي تقضي عقوبات بالسجن بشكل متتالي منذ 2010 - بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن دورها في الكفاح من أجل حقوق الإنسان والحريات.

ونرجس التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، هي حاليا في السجن في إيران بتهمة نشر دعاية مناهضة للدولة، حيث اعتقلها النظام 13 مرة، وأدانها 5 مرات، وحكم عليها إجمالا بالسجن لمدة 31 عام و154 جلدة. فيما يعيش زوجها وطفليها في فرنسا.

ونرجس هي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي الحاصلة على نوبل للسلام عام 2003.



ثلاثيات للكيمياء والفيزياء.. وكوفيد!

- فاز ثلاثة علماء بنوبل للفيزياء هذا العام وهم : الفرنسي بيار أغوستيني وهو أستاذ بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، والنمسوي المجري فيرينس كراوس مدير في معهد ماكس بلانك في ألمانيا، والفرنسية السويدية آن لويلييه وهي أستاذة في جامعة لوند في السويد.

وجاءت الجائزة لتتويج بحوث الثلاثي و"طرقهم التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بالأتوثانية -جزء من مليار المليار من الثانية- لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".



- ثلاثة آخرون تقاسموا أيضا جائزة نوبل للكيمياء، وهم: منجي باوندي وهو تونسي الأصل ولد في فرنسا يعمل أستاذ في معهد ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي بأمريكا، ولويس بروس وهو أستاذ بجامعة كولومبيا في نيويورك، وأليكسي إكيموف من مواليد روسيا، ويعمل في شركة نانو كريستلز تكنولوجي.

وعمل الثلاثي على اكتشاف وتطوير "النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، وتستخدم هذه الجسيمات - والتي أصبحت مهمة في مجال تكنولوجيا النانو - في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام.

- كان كوفيد 19 حاضرا أيضا، حيث مُنحت جائزة نوبل للطب، لكل من المجرية كاتالين كاريكو وهي أستاذة في جامعة سيغيد في المجر، والأمريكي درو وايزمان أستاذ في جامعة بنسلفانيا، تقديرا لأبحاثهما في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد للفيروس.



وأتاحت اكتشافات الثنائي المتعلقة بتعديلات القواعد النووية، التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال.



- فاز المؤلف النرويجي جون فوسه صاحب الـ 64 عام بجائزة نوبل للأدب، لمسرحياته المبتكرة وكتاباته التي "تعطي صوت لما لا يمكن قوله"، وهو كاتب متنوع الاهتمامات ذو توجه نخبوي، ويعرف أيضا بـ "كاتب الصمت".

وألف فوسه، حوالي 40 عملا مسرحيا وعدد من الروايات والشعر والمقالات والترجمات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا