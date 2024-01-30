أصدرت محكمة باكستانية حكم بالسجن 10 سنوات بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة إفشاء أسرار الدولة، وفق وسائل إعلام دولية يوم الثلاثاء.

ويأتي الحكم قبل بضعة أيام من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 8 فبراير القادم لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) ولتسليم الحكم من حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى حكومة منتخبة.

واتهمت محكمة باكستانية، في أكتوبر الماضي، خان بإفشاء أسرار الدولة ونشر برقية سرية للعلن كان قد أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن في العام 2022، لكن خان نفى ذلك وقال إن محتوى البرقية نشرته مصادر أخرى على وسائل الإعلام.

وسبق وأن حُكم خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، ولاحقا في نفس الشهر تم تعليق الحكم دون معرفة ما إن كان ذلك يعني سقوط الحكم من عدمه.

وأدى الحكم السابق، حسب رويترز، إلى استبعاد خان من الانتخابات العامة المقبلة. فيما ينفي رئيس الوزراء السابق للبلاد التهم ويقول إنها فقط لمنعه من الترشح.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

ويعاني البلد، ذو الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية، وتمكنت باكستان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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