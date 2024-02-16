توفي زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، 47 عام، يوم الجمعة في السجن، وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيان لخدمة السجون الفيدرالية.

وفي أغسطس الماضي، حُكم على نافالني بالسجن 19 عام بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف وتهم أخرى ينفيها، وفق وسائل إعلام دولية.

ونافالني، الذي عرف بمعارضته القوية للرئيس فلاديمير بوتين، مُنع من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، وفق بي بي سي عربي. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024. ويحق لبوتين الترشح لولاية أخرى في منصبه.

ووفقا للبيان، شعر السجين بعد المشي "بتوعك وفقد الوعي على الفور تقريبا" فيما حاول المسعفون إنعاشه لكنهم فشلوا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيق في وفاة نافالني التي لا تزال أسبابها مجهولة، حسب البيان.

وأفادت الوكالة أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني.

ردود أفعال

ونقلت رويترز الجمعة تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال فيها إن التقارير التي أفادت بوفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن، إذا كانت صحيحة، تبرز "ضعف وفساد" النظام الذي بناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا المسؤولية عن الوفاة المأساوية لنافالني الذي قال إنه "قدم أقصى التضحيات الممكنة من أجل مبادئه".

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الجمعة عبر إكس، إن أليكسي نافالني دفع حياته "ثمنا لمقاومة نظام قمعي".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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