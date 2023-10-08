لقى أكثر من 2000 شخص حتفهم وأصيب ما يزيد عن 9000 آخرين في زلازل قوية ضربت يوم السبت أفغانستان، وهي دولة معرضة للزلازل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مسؤولين أفغان.

وهذه الزلازل هي أعنف هزات أرضية تضرب البلاد منذ سنوات، وفق وكالة رويترز، وتأتي في أعقاب كوارث طبيعية مدمرة ضربت مؤخرا بلدان في العالم، كان من بينها زلزال في المغرب في سبتمبر الماضي خلّف آلاف القتلى والمصابين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلازل بلغت قوة إحداها 6.3 درجة على مقياس ريختر، وفق الوكالة.

ولدى أفغانستان -وفق الوكالة- تاريخ طويل مع الزلازل القوية، وهي محاطة بالجبال، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى في المناطق النائية عند حدوث الزلازل، مع صعوبة أعمال الإغاثة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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