رفضت محكمة باكستانية الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة بسبب اتهامات تتعلق بالكشف عن أسرار الدولة، وفق ما أوردته وكالة رويترز الجمعة عن محامي خان.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وجهت محكمة باكستانية الاتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان ونائبه في قضية تتعلق بالكشف عن أسرار الدولة.

ووفق رويترز، تم اتهام خان بنشر برقية سرية للعلن كان قد أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن العام الماضي، لكن خان نفى ذلك وقال إن محتوى البرقية نشرته مصادر أخرى على وسائل الإعلام.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان -التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها تمكنت في يوليو الماضي من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بعد دعم خليجي- في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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