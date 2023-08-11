قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون قريبا لوضع خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم أواخر يوليو الماضي، بحسب رويترز نقلا عن مسؤولين الجمعة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) - الرافضة للانقلاب - قد قالت بعد اجتماع في نيجيريا الخميس إن كل الخيارات بما في ذلك استخدام القوة مطروحة على الطاولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وقالت رويترز إن متحدث باسم الإيكواس قال إن الاجتماع سيعقد الأسبوع القادم بينما مسؤول نيجيري ومصدر عسكري من ساحل العاج قالا إن الاجتماع سيعقد السبت في غانا.

وشهدت النيجر منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا أربعة انقلابات -بخلاف انقلاب يوليو 2023- والعديد من محاولات الانقلاب وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية".

وشهدت مالي وبوركينا فاسو، جارتا النيجر، انقلابات في الفترة الأخيرة بتحفيز من جماعات جهادية وهي الآن تدافع عن انقلاب النيجر.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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