قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس في عاصمة غانا، أكرا، لمناقشة خطط بشأن تدخل عسكري محتمل في النيجر بعد انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم أواخر يوليو الماضي، بحسب رويترز.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) - الرافضة للانقلاب - قد قالت سابقا إن كل الخيارات بما في ذلك استخدام القوة مطروحة على الطاولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر إذا لم تنجح الدبلوماسية.

والرئيس بازوم معتقل من قبل القيادات العسكرية في بلاده التي انقلبت عليه وتسيطر حاليا على الحكم من خلال مجلس عسكري.

ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع الخميس الساعة 9 صباحا بتوقيت غرينتش ويستمر يوم الجمعة وسيعقد في مقر قيادة القوات المسلحة في غانا، بحسب رويترز.

وشهدت النيجر منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا عدة انقلابات وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية".

وشهدت مالي وبوركينا فاسو، جارتا النيجر، انقلابات في الفترة الأخيرة بتحفيز من جماعات جهادية وهي الآن تدافع عن انقلاب النيجر.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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