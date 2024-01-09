عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير التعليم غابرييل أتال رئيس جديد للوزراء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن بيان للرئاسة الفرنسية (الإليزيه) يوم الثلاثاء.

وسيكون أتال، البالغ من العمر 34 سنة، أصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الفرنسية وأول شخص يعلن عن مثليته الجنسية يتولى هذا المنصب، وفق وكالتي الأنباء الفرنسية ورويترز.

والاثنين، قدمت إليزابيث بورن، 62 سنة، استقالتها من رئاسة الحكومة بعد أقل من عامين قضتها في المنصب.

ويأتي هذا التعديل الوزاري، في وقت يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم لولايته الثانية في الرئاسة في أعقاب توترات سياسية مؤخرا بشأن تشريع مثير للجدل يتعلق بالهجرة يدعمه ماكرون، كان من بين إجراءات أخرى خلال الأشهر الأخيرة لا تحظى بشعبية.

وقال ماكرون، الثلاثاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "عزيزي غابرييل أتال، أعلم أنني أستطيع الاعتماد على طاقتكم والتزامكم بتنفيذ مشروع إعادة التسلح والتجديد الذي أعلنته".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، شغل أتال عدة مناصب منها متحدث رسمي باسم الحكومة ووزير للموازنة كما تم تعينه وزير للتعليم في يوليو الماضي.

ونظام الحكم الفرنسي مقسم بين الرئيس والبرلمان ولكنه يعطي للرئيس سلطات واسعة تتضمن حل البرلمان وتغيير الحكومة.

(إعداد: جيهان لغماري ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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