وافقت شركة شل بتروليوم، التابعة لشركة شل العالمية، على بيع حصتها البالغة 77.42% في شركة شل باكستان المحدودة (SPL) إلى شركة وافي للطاقة السعودية، وفق بيان لشل الأربعاء.

وتكبدت شركة شل باكستان خسائر في عام 2022 بسبب انخفاض قيمة الروبية الباكستانية والمستحقات المتأخرة، بحسب رويترز في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية.

وقد أعلنت شل بتروليوم نيتها الانسحاب من السوق الباكستاني في يونيو الماضي.

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من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من 2024 بشرط الحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وفق البيان.

وتتضمن عمليات شل بتروليوم، المدرجة في بورصة باكستان، 10 محطات وقود ومصنع لمزج زيوت التشحيم.

وأكدت شركة وافي للطاقة السعودية الأخبار في بيان الأربعاء وقالت إنها وقعت اتفاق للاستحواذ على 77.42% من أسهم شركة شل-باكستان وأنها ستعمل على تحسين وضع الشركة وتوسيع أعمالها مع المزيد من فرص الاستثمار.

ووافي للطاقة هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة أسياد القابضة وهي شركة لبيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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