* تم التحديث بتفاصيل

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستكون مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا كان هناك أمر بذلك وتم اتخاذ قرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكن لن يتم الإعلان عنه الآن.

بهذه التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عالمية عن عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، انتهى أعمال اجتماع للقادة العسكريين لدول المجموعة الرافضة للإنقلاب الجاري في النيجر بعد مباحثات استمرت ليومين في عاصمة غانا أكرا.

وترفض إيكواس انقلاب القوات العسكرية في النيجر ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والمحتجز حاليا من قبل السلطات العسكرية في البلاد.

وشهدت النيجر منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا عدة انقلابات وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية".

وشهدت مالي وبوركينا فاسو، جارتا النيجر، انقلابات في الفترة الأخيرة بتحفيز من جماعات جهادية وهي الآن تدافع عن انقلاب النيجر الذي تم أواخر يوليو الماضي.

وأضاف موسى إن الخيار العسكري ليس المفضل للمجموعة التي ستلجأ إليه في حالة الضرورة، وإن أي تدخل عسكري سيكون قصير الأجل، بحسب رويترز.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا