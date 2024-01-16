من المنتظر أن تجري الانتخابات العامة في باكستان يوم 8 فبراير القادم لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) ولتسليم الحكم من حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى حكومة منتخبة.

ويعاني البلد، ذو الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية وتمكنت من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

وفي أغسطس الماضي، قرر رئيس باكستان عارف علوي حل البرلمان "الجمعية الوطنية" بناء على توصية رئيس الوزراء، وهو ما يستدعي إجراء الانتخابات في غضون 90 يوم من هذا الإجراء.

لكن الحكومة أعلنت تأجيل الانتخابات إلى هذا العام لحاجتها إعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية.

ورفضت لجنة الانتخابات ترشح رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات العامة في دائرتين انتخابيتين بسبب إدانته بالفساد، لكنه قدم أوراق ترشحه للانتخابات.

ويواجه خان - الذي دشن حملة انتخابية للمشاركة في الانتخابات المقبلة والمسجون حاليا - اتهامات بإفشاء أسرار الدولة، فيما صدر ضده حكم في أغسطس الماضي بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، ولاحقا في نفس الشهر تم تعليق الحكم دون معرفة ما إن كان ذلك يعني سقوط الحكم من عدمه.

أبرز الأحزاب المتنافسة

وتتنافس عدة أحزاب سياسية في الانتخابات العامة المقررة الشهر القادم فيما تتصدر 3 أحزاب رئيسية المشهد السياسي الباكستاني:

- حزب "رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز" بقيادة نواز شريف (74 سنة) ويعد الحزب الأوفر حظا. وشغل شريف منصب رئيس وزراء باكستان 3 مرات، وعاد من منفاه الاختياري في لندن في أكتوبر الماضي.

- حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" الذي سيخوض الانتخابات القادمة دون مؤسسه عمران خان (71 سنة). وشغل خان منصب رئيس وزراء باكستان في 2018 لكن البرلمان الباكستاني أطاح به في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

- حزب الشعب الباكستاني بقيادة وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زرداري (35 سنة) وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو. وتولى زرداري منصب وزير الخارجية في حكومة شهباز شريف المغادرة.

الانتخابات ونظام الحكم

(حسب الوكالة الرسمية ولجنة الانتخابات ووكالات دولية)

- نظام الحكم في باكستان -وهي دولة ذات أغلبية مسلمة- برلماني ولكن للجيش سيطرة وتأثير قوي على جميع مؤسسات الدولة.

- رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية في البلاد، ويكون في الأغلب، زعيم الحزب الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب.

- يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل غير مباشر من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).

- 336 عدد مقاعد البرلمان منها 60 مقعد للنساء و10 مقاعد للأقليات غير المسلمة.

- أكثر من 128 مليون هو عدد الناخبين في باكستان.

- أكثر من 170 حزب سياسي سيتنافس على مقاعد في الانتخابات العامة المقبلة.

- أكثر من 240 مليون نسمة هو عدد السكان في باكستان.

- باكستان مقسمة إلى أربعة أقاليم هي "البنجاب" و"السند" و"بلوشستان" و"بختون خوا".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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