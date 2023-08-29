أوقفت المحكمة العليا في باكستان حكم الإدانة الصادر ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن لـ 3 سنوات في وقت سابق هذا الشهر، وفقا لما نقلته رويترز عن محامي خان، الثلاثاء.

ومطلع الشهر الجاري، اعتقلت شرطة باكستان خان، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة الفساد لأنه لم يفصح عن هدايا حصل عليها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء، ولاحقا رفضت محكمة عليا في البلاد استئنافه على الحكم.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان - التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها تمكنت الشهر الماضي من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بعد دعم خليجي - في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

وخان ممنوع من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بموجب الحكم الصادر ضده، وهو ما يعني أنه قد لا يتمكن من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، التي سبق ودشن حملة من أجلها.

وحسب رويترز، فلم يتضح بعد إن كان قرار المحكمة بوقف حكم الإدانة سيؤدي إلى إطلاق سراح خان من السجن.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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