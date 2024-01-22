اتفقت كل من باكستان وإيران على عودة سفراء بلديهما إلى مناصبهم يوم 26 يناير الحالي، حسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الاثنين.

ويأتي ذلك لإزالة التوترات التي حصلت بين البلدين، الأسبوع الماضي، بعد استهداف إيراني لمواقع في باكستان ما دفع إسلام آباد إلى استدعاء سفيرها من إيران، فيما قررت منع سفير طهران من العودة لأراضيها بعد الهجمات الإيرانية على مواقع في باكستان.

وفقا للبيان، سيقوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بزيارة إلى باكستان يوم 29 يناير الحالي "بناء على دعوة وزير الخارجية جليل عباس جيلاني".

والثلاثاء الماضي، استهدفت إيران مقرين "مهمين" في باكستان تابعين لجماعة تصنفها طهران "إرهابية" بالصواريخ والطائرات المسيرة ما دفع باكستان إلى تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع "إرهابيين" في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية الواقعة في جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وسبق أن دعت طهران في الماضي مرارا جاراتها إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود مع وجود جماعات متشددة تعمل انطلاقا من باكستان.

للمزيد: باكستان تنفذ ضربات عسكرية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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