قتل ما لا يقل عن 20 شخص فيما أصيب العشرات في انفجارين في باكستان، قبل يوم من انطلاق الانتخابات العامة لانتخاب الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي ستنطلق الخميس 8 فبراير، وفق وسائل إعلام محلية ودولية.

ويعاني البلد، ذو الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية وتمكنت باكستان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

ووفق وسائل إعلام محلية، حدث انفجاران في منطقتي بيشين وقيلا سيف الله في إقليم بلوشستان يوم الأربعاء، مما أثار المخاوف بشأن الاستعدادات الأمنية في الفترة التي تسبق الانتخابات.

واستهدف الانفجار في بيشين مكتب الحملة الانتخابية لمرشح المستقل، بينما وقع التفجير في قيلا سيف الله خارج مكتب انتخابات جمعية علماء الإسلام (JUI-F).

وتأتي أهمية الانتخابات في أن زعيم الحزب الفائز بالأغلبية يصبح غالبا رئيس الوزراء أي رأس السلطة التنفيذية في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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