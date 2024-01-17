استدعت الأربعاء وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها من إيران فيما قررت منع سفير طهران من العودة لأراضيها احتجاجا على ما وصفته بالـ "عمل غير القانوني غير مقبول".

يأتي ذلك إثر استهداف إيران، الثلاثاء، مقرين "مهمين" في باكستان تابعين لجماعة تحمل اسم "جيش العدل"، التي تصنفها طهران كجماعة "إرهابية" بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وجيش العدل هي جماعة سنية متمردة من أقلية البلوش العرقية، تشكل عام 2012 وشن هجمات على قوات أمن إيرانية في المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران، ذات الأغلبية الشيعية.

"الانتهاك الصارخ وغير المبرر الذي حدث الليلة الماضية للسيادة الباكستانية من قبل إيران يشكل انتهاكا للقانون الدولي،" وفق البيان.

ووفقا لبيان الخارجية، لن تسمح باكستان بعودة السفير الإيراني، الذي يزور طهران في الوقت الحالي، لأراضيها.

كما قررت أيضا تعليق جميع الزيارات رفيعة المستوى الحالية أو المقررة مع إيران في الأيام المقبلة بالإضافة إلى أنها ستحتفظ بحق الرد "على هذا العمل غير القانوني"، وفق البيان.

وسبق أن دعت طهران في الماضي مرارا جاراتها إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود مع وجود جماعات متشددة تعمل انطلاقا من باكستان.

للمزيد: إيران تستهدف بصواريخ مقرين لجماعة سنية متمردة في باكستان

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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