انقطعت الاتصالات الهاتفية للهواتف المحمولة والإنترنت في عدة مناطق في باكستان في وقت تجري البلاد انتخابات عامة الخميس، وفق تحديثات نشرتها منصة نت بلوكس Netblocks عبر منصة إكس، ووسائل إعلام دولية.

ويعاني البلد، ذو الأغلبية المسلمة، من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية وتمكنت باكستان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

وكتبت المنصة التي تتبع خدمات الإنترنت عبر حسابها على إكس "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الفعلي أن انقطاع الإنترنت أصبح ساريا الآن في مناطق متعددة في باكستان بالإضافة إلى انقطاع شبكات الهاتف المحمول".

ووفق المنصة يأتي ذلك في يوم الانتخابات و"بعد أشهر من الرقابة الرقمية التي تستهدف المعارضة السياسية".

ونقلت بي بي سي عن متحدث باسم وزارة الداخلية الباكستانية إن هذا الإجراء له ما يبرره، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على وضع القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة.

ويوم الأربعاء وقع انفجاران بإقليم البلوشستان أودى بحياة أكثر من عشرين قتيل إضافة لعشرات المصابين.

وتأتي الانتخابات بعد مرور عامين تقريبا على الإطاحة برئيس الوزراء السابق المسجون حاليا، عمران خان، والذي تم سحب الثقة منه في أبريل 2022، بعد أن ظل في منصبه منذ 2018. وكان أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة. وحكم عليه مؤخرا بالسجن عدة سنوات في عدة تهم بينها إفشاء أسرار الدولة، ومحروم من مزاولة العمل السياسي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا