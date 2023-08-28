أسقطت محكمة باكستانية تهم التحريض على القتل ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقا لما نقلته رويترز عن محاميه يوم الاثنين.

ومطلع الشهر الجاري، اعتقلت شرطة باكستان خان، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة بالفساد لأنه لم يفصح عن هدايا حصل عليها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء، ولاحقا رفضت محكمة عليا في البلاد استئنافه على الحكم.

وفي يونيو الماضي، تم اتهام خان، بالتحريض على قتل محامي المحكمة العليا - الذي قُتل في إطلاق نار من سيارة مارة في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد في الشهر نفسه - واتهم نجل القتيل خان بالوقوف وراء مقتل والده، حسب رويترز.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان - التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها تمكنت الشهر الماضي من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بعد دعم خليجي - في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

وخان ممنوع من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بموجب الحكم الصادر ضده، وهو ما يعني أنه قد لا يتمكن من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة، التي سبق ودشن حملة من أجلها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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