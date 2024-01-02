أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، الثلاثاء، أن النيران اندلعت في إحدى طائراتها بمطار هانيدا في طوكيو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن بيان للشركة.

ويأتي ذلك في وقت تعرضت فيه شبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا اليابانية، يوم الاثنين، لزلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ما أدى لمقتل نحو 30 شخص بالإضافة إلى أضرار كبيرة وحرائق في المقاطعة.

ونقلت الوكالة عن إدارة الإطفاء في طوكيو أن أسباب الحادث قد تكون ناجمة عن اصطدام بين الطائرة وطائرة أخرى لخفر السواحل الياباني كانت متمركزة في المطار.

ووفق الوكالة، تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 379 شخص، دون وقوع إصابات.

فيما لايزال مصير 5 أفراد من طاقم طائرة خفر السواحل، والتي كانت تحمل مواد إغاثة للمناطق المتضررة من الزلزال، غير معروف، وفق الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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