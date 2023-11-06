قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلن حتى الآن قرار بعزمه الترشح للفوز بفترة رئاسية جديدة، في الانتخابات المزمعة العام المقبل.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على خبر لوكالة رويترز، حيث نقلت في وقت سابق الاثنين عن ستة مصادر قولها إن بوتين (71 عام) قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي خطوة من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن بوتين (71 عام) لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن حتى الآن، وإنه "لم يُعلن عن حملة انتخابية بعد".

من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024. ويحق لبوتين الترشح للفوز بولاية أخرى في منصبه، وفق وكالة تاس.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير:مريم عبد الغني ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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