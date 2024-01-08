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قدمت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، يوم الاثنين، استقالتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).

وقَبِل الرئيس الفرنسي الاستقالة، لكنه لم يسم على الفور خليفة لبورن.

جاءت استقالة بورن بعد أقل من عامين قضتها في المنصب، وفي وقت يخطط فيه الرئيس الفرنسي لإجراء تعديل وزاري لإعطاء زخم لولايته الثانية في الرئاسة.

وتولت بورن رئاسة الحكومة الفرنسية في مايو 2022 بعد إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية. وكانت ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ فرنسا، وفق صحيفة لو موند الفرنسية ووكالات أنباء.

استقالة بورن أتت في أعقاب توترات سياسية مؤخرا بشأن تشريع مثير للجدل يتعلق بالهجرة يدعمه ماكرون، من بين إجراءات أخرى خلال الأشهر الأخيرة لا تحظى بشعبية.

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة بورن (62 عام) في رئاسة الوزراء، وزير التعليم غابرييل أتال (34 عام) ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو (37 عام)، وفي حال اختيار أيهما فسيكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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