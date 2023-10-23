وجهت محكمة باكستانية الاتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان ونائبه في قضية تتعلق بالكشف عن أسرار الدولة، وفق ما أوردته وكالة رويترز الاثنين عن قناة جيو التلفزيونية الباكستانية وحزب خان.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أن قامت المحكمة العليا في باكستان في أغسطس الماضي بإيقاف حكم الإدانة الصادر ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن لـ 3 سنوات.

وخان محتجز حاليا في سجن بالقرب من إسلام أباد، وفق رويترز.

وخان متهم بالكشف عن برقية سرية للعلن كان قد أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن العام الماضي، بحسب ما أوردته رويترز.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان - التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها تمكنت في يوليو الماضي من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بعد دعم خليجي - في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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