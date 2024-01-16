أفادت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية بأن إيران استهدفت ودمرت مقرين "مهمين" في باكستان لجماعة تحمل اسم "جيش العدل"، التي تصنفها طهران كجماعة "إرهابية".

وذكرت الوكالة أن إيران استهدفت المقرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وجيش العدل هو جماعة سنية متمردة من أقلية البلوش العرقية، تشكل عام 2012 وشن هجمات على قوات أمن إيرانية في المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران، ذات الأغلبية الشيعية.

ويقول جيش العدل إنه يريد حصول أقلية البلوش -التي تتمركز في جنوب شرق إيران- على مزيد من الحقوق، وينتمي معظم البلوش إلى الأقلية السنية في إيران.

وسبق أن دعت طهران في الماضي مرارا جاراتها إسلام أباد إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على الحدود مع وجود جماعات متشددة تعمل انطلاقا من باكستان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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