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مصر
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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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العالم
العالم
بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا والأمير محمد بن سلمان يتطلعان لعقد لقاء في أقرب فرصة
النيجر
قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز
أمريكا
مٌحدث: اتهامات جديدة ضد ترامب تخص الانتخابات الرئاسية 2020
النيجر
المجلس العسكري بالنيجر قد يحاكم الرئيس المعزول بالخيانة العظمى
باكستان
باكستان: اختيار أنوار الحق كاكار رئيس لحكومة تصريف أعمال
النيجر
قادة جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون قريبا لوضع خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر- رويترز
النيجر
مُحدث: المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة
باكستان
مُحدث- باكستان: رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته بالفساد وقرار بحل البرلمان
باكستان
مُحدث- باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
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