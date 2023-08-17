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العالم

بريطانيا

رئيس وزراء بريطانيا والأمير محمد بن سلمان يتطلعان لعقد لقاء في أقرب فرصة

رئيس وزراء بريطانيا والأمير محمد بن سلمان يتطلعان لعقد لقاء في أقرب فرصة
رئيس وزراء بريطانيا والأمير محمد بن سلمان يتطلعان لعقد لقاء في أقرب فرصة
النيجر

قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز

قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز
قادة أركان جيوش غرب إفريقيا يجتمعون الخميس لمناقشة تدخل عسكري محتمل في النيجر - رويترز
أمريكا

مٌحدث: اتهامات جديدة ضد ترامب تخص الانتخابات الرئاسية 2020

مٌحدث: اتهامات جديدة ضد ترامب تخص الانتخابات الرئاسية 2020
مٌحدث: اتهامات جديدة ضد ترامب تخص الانتخابات الرئاسية 2020
النيجر

المجلس العسكري بالنيجر قد يحاكم الرئيس المعزول بالخيانة العظمى

المجلس العسكري بالنيجر قد يحاكم الرئيس المعزول بالخيانة العظمى
المجلس العسكري بالنيجر قد يحاكم الرئيس المعزول بالخيانة العظمى
باكستان

باكستان: اختيار أنوار الحق كاكار رئيس لحكومة تصريف أعمال

باكستان: اختيار أنوار الحق كاكار رئيس لحكومة تصريف أعمال
باكستان: اختيار أنوار الحق كاكار رئيس لحكومة تصريف أعمال
النيجر

قادة جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون قريبا لوضع خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر- رويترز

قادة جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون قريبا لوضع خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر- رويترز
قادة جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون قريبا لوضع خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر- رويترز
النيجر

مُحدث: المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة

مُحدث: المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة
مُحدث: المجلس العسكري في النيجر يعلن عن حكومة جديدة
باكستان

مُحدث- باكستان: رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته بالفساد وقرار بحل البرلمان

مُحدث- باكستان: رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته بالفساد وقرار بحل البرلمان
مُحدث- باكستان: رفض استئناف عمران خان على حكم إدانته بالفساد وقرار بحل البرلمان
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مُحدث- باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان

مُحدث- باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان
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