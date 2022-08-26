قصف الطيران الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي "مقلي" يوم الجمعة، في آخر تطور للنزاع الجديد بين الحكومة والإقليم والذي بدأ الأربعاء، بحسب مشاهد بثها التلفزيون المحلي ووسائل إعلام عالمية.

ووفقا لما نقلته "العربية.نت" قال متحدث باسم متمردي تيغراي كينديا غيبريهيوت إن "طائرة... ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال.. وقتل وجرح مدنيون"، فيما نقل تليفزيون تيغراي إن من بين الضحايا أطفال.

يستمر النزاع بين القوات الموالية للحكومة ومتمردي تيغراي في شمال إثيوبيا - التي تحتج على السلطة منذ أكثر من عام - بعد أن قرر رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2020 الاستعانة بالجيش لطردهم من الإقليم.

لكن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي استعادت سيطرتها على الإقليم وامتد النزاع منذ ذلك الحين حتى هدنة أقرت نهاية مارس الماضي.

وتسبب النزاع في أزمة إنسانية كبيرة في تيغراي حيث دمرت البنية التحتية وحرمت من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات.

تجدد النزاع بعد هدنة 5 أشهر

يلقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في إشعال الاشتباكات الجديدة، بعد اتهامات متبادلة حول خرق الهدنة الإنسانية التي أقرت في مارس الماضي.

قال ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الأربعاء إن الجيش الإثيوبي هو من شن هجوم "واسع النطاق" على بعض مواقع الحركة، وأن الجبهة تدافع عن نفسها، وفقا لموقع فرانس 24.

وبعدها نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الناطقة بالعربية، عن مكتب خدمة الاتصال الحكومي قوله إن الجبهة الشعبية هي من بدأت بشن هجمات على القوات الحكومية وخرقت هدنة وقف إطلاق النار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا