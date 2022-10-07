* تم تصحيح اسم مهسا أميني

أرجع تقرير للطب الشرعي الإيراني وفاة الشابة مهسا أميني إلى "الآثار الناجمة عن عدم وصول الأكسيجين إلى خلايا المخ"، وليست نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها وفقا لما نقلته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية باللغة العربية الجمعة.

وتوفيت أميني البالغة من العمر 22 عام، منتصف سبتمبر الماضي، بعد يومين من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي، فيما اندلعت احتجاجات في أماكن متفرقة بإيران تنديدا بالحادث.

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وقالت هيئة الطب الشرعي الإيرانية، في بيان نقلته "تسنيم" أن الفتاة كانت تعاني من اختلالات في الغدد، بسبب مضاعفات عملية جراحية بالدماغ، أجرتها حينما كانت طفلة ذات 8 سنوات.

"في 13 سبتمبر الماضي وفي الساعة 07:56 مساء فقدت أميني وعيها ونظرا لمرضها السابق أصيبت بانخفاض ضغط الدم.. ورغم إجراء عملية التنفس الصناعي لها في الدقائق الأولى أصيبت أميني بنقص الأكسيجين وتضرر الدماغ" وفقا لما نقلته الوكالة عن البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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