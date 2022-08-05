في تصعيد جديد ضد واشنطن، أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) بعد أن زارت تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إنها ستلغي حوار كان مقررا بين القادة العسكريين الأمريكيين والصينيين، ولن تجري محادثات ثنائية بشأن المناخ والسلامة البحرية.

كما أنها ستعلق مجالات التعاون في منع الجريمة عبر الحدود ومكافحة المخدرات وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم، وفقا لبيان نقلته رويترز.

وأضافت أن العقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة ما هو إلا رد على "أفعالها الشريرة والاستفزازية،" بحسب رويترز.

ويعود استياء الصين من زيارة بيلوسي لكونها أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عام.

للمزيد: في نقاط: تصاعد التوترات بين الصين وتايوان بفعل زيارة بيلوسي

وفي مؤتمر صحفي من كامبوديا على هامش منتدى آسيان الإقليمي، نقلت تصريحاته رويترز، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن أوضحت لبكين مرارا أنها لا تسعى إلى افتعال أزمة وأنه "لا يوجد مبرر لهذا الرد العسكري الشديد وغير المتناسب والتصعيدي".

وكانت الصين، ألغت الخميس، اجتماع بين وزير الخارجية ونظيره الياباني على هامش فعاليات منتدى آسيان لأنها "مستاءة للغاية" من البيان المشترك الذي أصدرته مجموعة الدول السبع بشأن تايوان.

أما بيلوسي التي استكملت جولتها الآسيوية، فقالت من اليابان بحسب رويترز، إن جولتها إلى آسيا لم تتعلق أبدا بتغيير الوضع الإقليمي الراهن.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، استدعى البيت الأبيض السفير الصيني وأبلغه أن ما تقوم به بلاده "مقلق لنا ولكل دول العالم".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا