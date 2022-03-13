تواجه الصين حاليا أشد تفشي لفيروس كورونا في البلد خلال عامين، إذ سجلت البلاد أكثر من 3100 إصابة جديدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية عن لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد.

وأرجعت سلطات الصحة المحلية ارتفاع حالات كورونا لتفشي متحور أوميكرون، الأكثر انتشارا والأخف من حيث الأعراض.

وسجلت غالبية الحالات الجديدة في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين، وهو ما دفع السلطات لفرض إغلاق جزئي بها.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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