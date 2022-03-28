قررت السلطات الصينية، الأحد، إغلاق مدينة شنغهاي، أكبر مدينة بالبلد ومركزها المالي، على مرحلتين لمدة 9 أيام لإجراء مسحات كوفيد-19، فيما تشهد البلاد أحد أسوأ موجات كورونا، بحسب وسائل إعلام.

وحاولت السلطات تجنب إغلاق المدينة، التي تحولت لأكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد خلال الشهر الجاري، حتى لا تزعزع اقتصاد البلاد، لكن شنغهاي سجلت يوم السبت أعلى عدد للإصابات اليومية بكورونا منذ الأيام الأولى للوباء.

ويبلغ عدد سكان شنغهاي 25 مليون نسمة.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com