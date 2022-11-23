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قُتل إسرائيلي وأصيب آخرون، في انفجارين بالقرب من القدس، صباح الأربعاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن الشرطة، أن عبوات ناسفة زرعها فلسطينيون أحدثت الانفجارين الذي فصل بينهما 30 دقيقة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية وصل عدد المصابين إلى 15 على الأقل، وكانت رويترز قد نشرت تقرير أفادت فيه عن إصابة 7 على الأقل عند اندلاع الانفجار بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية أغلقت شوارع رئيسية بمدينة القدس عقب الانفجارين الذي وقع أحدهما قرب محطة الحافلات عند مدخل القدس، وآخر بمستوطنة بين القدس ورام الله.



(إعداد:فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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