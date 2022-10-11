استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، السفير البريطاني لدى طهران، على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، ليكون هذا الاستدعاء الثالث في 3 أسابيع.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء إرنا الإيرانية الناطقة بالعربية، استدعى المدير العام لدائرة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، سفير بريطانيا سايمون شيركليف، وأبلغه احتجاج طهران الشديد على ما أسماه التدخل في الشؤون الداخلية الايرانية.

وأثار وفاة أميني (22 عام) بعد يومين من احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في إيران بسبب "الملابس غير المناسبة" الشهر الماضي، حملة احتجاجات داخلية وإدانات دولية.

لكن الطب الشرعي الإيراني، نفى أن تكون توفيت بسبب إصابة على الرأس أو في جسدها، وأرجعها إلى "الآثار الناجمة عن عدم وصول الأكسيجين إلى خلايا المخ".

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وأعلنت بريطانيا، يوم الاثنين، فرض عقوبات على كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين و ما يسمى بشرطة الأخلاق على خلفية وفاة أميني.

وقالت بريطانيا إنه يتم استخدام القوة والتهديدات بالاحتجاز والعنف للتحكم في ملابس النساء بالأماكن العامة.

لكن طهران ترى أن أسس قرار بريطانيا "مشوهة وتفتقر لأي قيمة بالنسبة لإيران"، وفقا لما نقلته إرنا عن المسؤول.

كانت إيران قد استدعت سفير النرويج في 25 سبتمبر بسبب أميني.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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