* تم إضافة تصريحات متحدث باسم الجيش الإسرائيلي

استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة صباح يوم الاثنين لليوم الـ 24 على التوالي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، بالتزامن مع تقدم القوات الإسرائيلية برا.

ويتزامن ذلك مع بدء الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية البرية في شمال القطاع منذ نهاية الأسبوع الماضي في ما يُعرف بالمرحلة الثانية من الحرب للقضاء على مقاتلي حركة حماس الذين شنوا هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ونقلت قناة العربية السعودية في شريط إخباري عاجل عن إعلام فلسطيني عن سقوط قتيلين على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل شرقي رفح في جنوب غزة بالإضافة إلى مقتل 13 شخص في غارات إسرائيلية على المحافظة الوسطى بغزة.

ووفق إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية عصر الأحد، فقد قُتل 8،069 فلسطيني (في قطاع غزة والضفة الغربية) منذ بدء هذه الجولة من الصراع، غالبيتهم في غزة، وأصيب أكثر من 22 ألف.

ومن الجانب الإسرائيلي، قُتل 1400 شخص على الأقل واحتجزت حماس رهائن وصل عددهم بحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إلى 239.

عمليات عسكرية بين إسرائيل وحماس

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس صباح يوم الاثنين إنه تم ضرب خلال آخر 24 ساعة نحو "600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حمساوية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

وأضاف أن "عشرات المخربين" - في إشارة منه إلى مسلحي حماس - قتلوا على يد الجنود الإسرائيليين في منطقة القطاع، وكان هؤلاء يتحصنون "داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، بحسب أدرعي.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية مبنى تجمع تابع لحماس و"الذي تواجد فيه أكثر من 20 مخربا".

وأضاف أدرعي أنه خلال ساعات الليل، رصدت القوات على أرض القطاع مسلحين في محيط جامعة الأزهر في القطاع وقامت بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم.

ومن جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين إن صاروخ سقط على منزل في "نتيفوت" الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب حسابها على موقع تليغرام وأفادت قناة العربية أن الكتائب قصفت أيضا بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية.

وفي كلمة بثتها وترجمتها قناة العربية، قال دانيال هاغاري متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن الآن في خضم عملية برية...نحن نتحرك في البر ونضرب من الجو، هناك اشتباكات مباشرة بين قواتنا والمسلحين الفلسطينيين. نحن نتقدم بشكل متدرج بحسب الخطة التي وضعناها."

دبابات في القطاع

وعرضت قناة العربية مقطع فيديو متداول أظهرت فيه صور لدبابة إسرائيلية داخل منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة على شارع صلاح الدين الذي يفصل قطاع غزة من الشمال عن جنوبه. وقال مراسل القناة إن الدبابات الإسرائيلية دخلت بالفعل إلى الجنوب الشرقي لمدينة غزة.

وقال إن السيارة المدنية التي قصفتها الدبابة في الفيديو أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، وفق ما نسبه المراسل إلى مصادر طبية فلسطينية.

وامتنع هاغاري عن إعطاء مزيد من التفاصيل عن تقدم القوات البرية الإسرائيلية في سؤال عن تواجد الآلية العسكرية في صلاح الدين.

وأوردت قناة العربية أنباء عن انسحاب الدبابات من صلاح الدين.

مواجهات في الضفة الغربية

وتصاعدت الاضطرابات في الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية، اقتحمت، ليلة الأحد، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور مع جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة وسقط 4 قتلى فلسطينيين رميا بالرصاص.

وتتصاعد حدة المخاوف من توسيع رقعة الصراع وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس صباح الاثنين ان طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية في رد له على عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر الاثنين عن مصدر عسكري ان القوات الإسرائيلية استهدفت موقعين للقوات المسلحة السورية في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وفي الجنوب اللبناني الذي يشهد توترات متصاعدة مع إسرائيل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية يوم الاثنين إن الحرائق لا تزال مشتعلة في الأشجار والأحراش المحيطة ببلدة الناقورة وعلما الشعب الحدوديتين منذ يوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي الذي تواصل طيلة الليل عبر القنابل المضيئة والحارقة في سماء القطاعين الغربي والأوسط الحدوديتين مع إسرائيل.

ويترقب اللبنانيون كلمة سيلقيها حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله - التي تقود اشتباكات على الحدود مع إسرائيل - يوم الجمعة 3 نوفمبر هي الاولى له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وزير بريطاني في أبوظبي

ونقلت وكالة رويترز يوم الاثنين تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي من أبوظبي قال فيها إن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين للتوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال إنه سيناقش مع نظيره الإماراتي الجهد الجماعي لتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد حل للصراع الحالي.

وجدد الوزير البريطاني موقف بلاده الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وقال بحسب رويترز إنه من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها.

ودعا الوزير إلى ضرورة خفض التصعيد بالرغم من أن خطر تصعيد الصراع في المنطقة موجود وقال نتوقع من إسرائيل أن تتصرف باحترافية وضبط نفس وأن تمتثل للقانون الدولي.

وقال إنه تحدث مع القيادة السياسية لجيران إسرائيل بما في ذلك لبنان وقال نعمل حرصا منا بألا يصبح هذا الصراع إقليمي.

وأضاف كيلفرلي، بحسب رويترز لا نرغب في تورط الجماعات المسلحة أو المنظمات الإرهابية التي نعرف أن إيران تمولها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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