* تم تحديث عدد الضحايا وإضافة بيانات مؤسسة النفط الليبية ووزارة التعليم

أعلنت وزارة الصحة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية والتي مقرها طرابلس عن وفاة 23 شخص وجرح 140 آخرين نتيجة اشتباكات بين جماعات مسلحة، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

وبحسب تقارير الإعلام المحلي، حدثت الاشتباكات في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها السبت.

تعاني ليبيا منذ سنوات من اشتباكات متكررة من قبل جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب البلاد، متمثلة الآن في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في طرابلس في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

ومع استمرار الاشتباكات، قررت المؤسسة الوطنية للنفط، في ليبيا، مساء السبت وقف العمل الأحد، والاكتفاء بالحد الأدنى لتسيير الأعمال، والسماح لموظفيها بالعمل من محل الإقامة، وفقا لبيان عبر صفحتها الرسمية.

وكذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعليق امتحانات التعليم الثانوي، في كامل أرجاء ليبيا حتى استقرار الأوضاع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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