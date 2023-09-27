أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، بعد وقوع قتلى ومصابين جراء حريق بإحدى قاعات الزفاف في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن الحريق تسبب في مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب نحو 150 آخرين.

ويعاني العراق الذي دخل في أزمة اقتصادية على مدى سنوات عقب الغزو والاحتلال الأمريكي وتفشي الجماعات الإرهابية، ما أدى لانهيار البنى التحتية فيما تسعى الحكومة لإعادة إعمار البلاد وإحياء الاقتصاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نقلته الوكالة، إن التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أنه ليس جنائي وإنما بسبب "فقدان لإجراءات السلامة والأمان".

وقرر وزير الداخلية، وفق ذات البيان، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث الحمدانية.

والحمدانية تُعرف أيضا باسمي قرقوش وبغديدا، وهي بلدة مسيحية تعرضت إلى دمار كبير على أيدي تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017، حسب فرانس 24.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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