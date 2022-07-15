* تم التحديث بتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن استكمال مفاوضات سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل قد تكون صعبة الآن لكن الولايات المتحدة ملتزمة بها، مضيفا أن أمريكا مصرة على مبدأ المحاسبة في قضية مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وتحدث بايدن خلال مؤتمر صحفي من بيت لحم الجمعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

"الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به، مستقلة وذات سيادة،" قال بايدن مضيفا أنه لا يزال يدعم حل الدولتين كحل للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولكنه قال: "أعلم أن هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد جدا" الآن.

وقد زادت أحداث العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة الأخيرة كان آخرها مقتل شيرين أبو عاقلة، أحد أشهر الصحفيات الفلسطينيات والتي كانت تعمل مع قناة الجزيرة لأكثر من 20 عام. وتتهم السلطة الفلسطينية والجزيرة إسرائيل بقتل أبو عاقلة بينما تقول إسرائيل أنها ستقوم بتحقيق حول هذا الأمر.

عن مقتل أبو عاقلة، قال بايدن أن موتها خسارة لأمريكا كونها مواطنة فلسطينية وأمريكية وكانت تؤدي عمل مهم وان موتها " خسارة هائلة".

وأضاف: ان "الولايات المتحدة سوف تستمر بالإصرار على محاسبة كاملة وشفافة حول وفاتها"، بدون تفاصيل.

100 مليون دولار

وفي وقت سابق اليوم أعلن بايدن التزام الولايات المتحدة، بتقديم 100 مليون دولار لدعم مستشفيات القدس الشرقية.

قال بايدن، في كلمة خلال زيارته لمستشفى المطلع المعروفة أيضا بأوغوستا فيكتوريا في القدس الشرقية الجمعة: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستلتزم بتوفير 100 مليون دولار إضافية لدعم هذه المستشفيات".

وتضم شبكة مستشفيات القدس الشرقية 6 مستشفيات تقدم خدمات متخصصة تشمل طب الأورام والغسيل الكلوي والعناية المركزة لحديثي الولادة وخدمات الأمومة وطب العيون والطوارئ وتخدم 50 ألف مريض سنويا، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بإسرائيل التي أعلنت هذا أمس.

وسيتم تقديم الدعم الجديد بعد الحصول على موافقة الكونغرس، وهي تأتي ضمن عدد من المبادرات لدعم الشعب الفلسطيني بإجمالي 316 مليون دولار، بحسب البيان.

تضاف المساعدات الجديدة إلى أكثر من نصف مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني منذ مجيء بايدن للسلطة، بحسب بيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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