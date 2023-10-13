*تم إضافة تفاصيل

دعا الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة سكان مدينة غزة إلى مغادرتها والتوجه جنوبا، ما استدعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى نقل مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين من غزة إلى الجنوب.

وقالت الأونروا على حسابها في موقع إكس (تويتر سابقا) إن الخطوة تأتي لاستمرار عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

وأمهل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، كافة سكان مدينة غزة- البالغ عددهم أكثر من 1 مليون شخص- 24 ساعة لإخلائها والتوجه جنوبا، بحسب وسائل إعلام.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها السابع بعد أن شن مقاتلو كتائب عز الدين القسام - وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007- عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى".

ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" وصعدها لغارات جوية مكثفة بعشرات الطائرات الحربية.

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة من الاقتراب من منطقة السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل، بحسب بيان لقوات الدفاع الإسرائيلية على موقع إكس.

وأضاف في بيانه إن مقاتلي حماس- ويسميهم الجيش الإسرائيلي بالـ"إرهابيين"- "يختبئون في مدينة غزة داخل الأنفاق، تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بسكان غزة الأبرياء".

واعتبرت الأمم المتحدة أن تنقل السكان بهذا الشكل لن يحصل من دون أن يخلف عواقب إنسانية مدمرة، وفقا لرويترز.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا