توفيت فتاة إيرانية تبلغ من العمر 16 عام، بعد أيام من دخولها في غيبوبة، قال حقوقيون إنها نتيجة مواجهة مع عناصر أمنية في إيران معنية بمراقبة الالتزام بقواعد الحجاب والزي، فيما تنفي السلطات الإيرانية حدوث تلك الواقعة، بحسب ما أوردته وكالات أنباء دولية يوم السبت.

وتُعيد تلك الواقعة -التي تنفي إيران صلتها بعناصر أمنية- إلى الأذهان وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني (22 عام) في سبتمبر 2022 إثر دخولها في غيبوبة بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها، وأثارت الحادثة آنذاك احتجاجات واسعة في إيران.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، السبت وفق ما نقلته عنها وكالات الأنباء، أن الفتاة، وتدعى أرميتا جراوند، توفيت بعدما دخلت في غيبوبة لفترة بعد إصابتها بتلف في الدماغ.

وأُدخلت الفتاة المستشفى في الأول من أكتوبر الجاري، وأُعلنت، وفق وكالة رويترز، وفاتها دماغيا الأسبوع الماضي.

وفي حين قال حقوقيون إيرانيون سابقا، بحسب رويترز، إن ما حدث للفتاة هو نتيجة مواجهة مع عناصر أمنية تراقب التزام النساء بقواعد الزي الإلزامية في مترو أنفاق طهران، تنفي إيران الأمر.

وتطبق إيران قواعد صارمة في ما يتعلق بالحجاب وزي النساء، وممارسات شرطة الأخلاق مع النساء في ما يتعلق بتطبيق تلك القواعد هي محل انتقاد العديد من الإيرانيين، بحسب تقارير إعلامية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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