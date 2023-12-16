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أعلن الديوان الأميري في الكويت، السبت، وفاة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عام، بعد نحو أسبوعين من إعلان دخوله المستشفى، فيما أعلن مجلس الوزراء دعوة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلفا له.

والأمير هو الحاكم في الكويت الغنية بالنفط والعضو في أوبك، ويقوم بسلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقته عليها وله وحده سلطة العفو عنها.

كان الديوان الأميري الكويتي أعلن دخول نواف في 29 نوفمبر الماضي، إلى المستشفى نتيجة وعكة صحية طارئة وقال حينها إن حالته مستقرة.

وتولى الأمير الراحل مقاليد الحكم في الكويت، في سبتمبر 2020، بعد أن كان ولي للعهد منذ فبراير 2006.

وتقلد نواف، عدد من المناصب، حيث كان وزير الداخلية في 1978 ووزير للدفاع في 1988، ونائب رئيس الحرس الوطني في 1994 ثم وزير للداخلية مرة أخرى في يوليو 2003 وفي أكتوبر من نفس العام عُين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقالت الكويت، إن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل ستكون مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم الأحد، على أن تقبل التعازي في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان، يومي الاثنين (من التاسعة صباحا وحتى أذان الظهر) والثلاثاء (من الساعة 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب).

الأمير الجديد

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير للبلاد.

ووفق موقع مجلس الأمة الكويتي، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية "مبارك الصباح" فإذا خلا منصب الأمير "نودي بولي العهد أميرا".

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ( 83 عام) أصبح ولي للعهد منذ أكتوبر 2020.

وتخرج مشعل من كلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة عام 1960، ولديه 5 أبناء ذكور و7 إناث، وتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في أبريل 2004، حتى توليه منصب ولي العهد.

ولي العهد

ووفقا لدستور الكويت، يُعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير.

ويتم تعيين ولي العهد، بعد تزكية الأمير وموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة ويصدر تعيينه بأمر أميري.

وإذا لم يتم التعيين بالطريقة السابقة، يزكي الأمير3 على الأقل من ذرية "الجابر الصباح" ويبايع مجلس الأمة أحدهم ليكون ولي العهد.

حداد

أعلنت الكويت الحداد الرسمي 40 يوم وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء 19 ديسمبر.

ونعى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أمير الكويت، وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بداية من السبت، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أعلنت حكومة لبنان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، لثلاثة أيام.

كما أعلنت مصر الحداد الرسمي لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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