يجري وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، زيارة رسمية لمصر الجمعة تستمر يومين، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ويوليو الماضي أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية، بعد أن توترت العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية حيث كانت تركيا تدعم حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يطاح به في 2013 بقيادة الجيش الذي كان يرأسه وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

وقالت وزارة الخارجية التركية - وفقا للوكالة الخميس- إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري سامح شكري يومي 13 و14 أكتوبر.

وكانت مصر طردت السفير التركي لديها في نوفمبر عام 2013 باعتباره شخص "غير مرغوب فيه"، وخفضت التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة إلى مستوى القائم بالأعمال احتجاجا على تصريحات لإردوغان آنذاك.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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