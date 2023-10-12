وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إلى تل أبيب، في زيارة تتضمن الأردن، للتأكيد على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس، وفق وسائل إعلام عبرية ودولية.

وشن مقاتلو كتائب عز الدين القسام - وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007- السبت عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية مضادة باسم "السيوف الحديدية" وصعدها لغارات جوية مكثفة بعشرات الطائرات الحربية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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