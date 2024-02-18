قالت سفارة اليمن لدى مصر، في بيان يوم الأحد، إن لواء في وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية -ومقرها في عدن- عثر عليه مقتول داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت السفارة، في البيان المنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللواء هو حسن بن جلال العبيدي ويشغل منصب مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.

وتابعت أنه فور تلقيها الخبر كلفت المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المصرية المعنية لمتابعة التحقيقات وكشف وقائع الحادث.

ولم يُعرف على الفور سبب وجود العبيدي في مصر.

وقال مصدران أمنيان مصريان، لزاوية عربي الأحد، إن أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على العبيدي مقتول داخل شقته الواقعة بمنطقة بولاق الدكرور، بعد تغيبه وعدم رده على اتصالات مقربين له.

وأضاف المصدران أن جثة العبيدي كان بها إصابات ظاهرية لدى العثور عليها فجر الأحد، وأن المعاينة الأولية أظهرت أن الوفاة حدثت قبل 48 ساعة.

ويسود في اليمن قتال منذ أواخر 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي اليمنية -المدعومة من إيران- على صنعاء التي كانت مقر الحكومة، وتدخلت السعودية في الحرب عام 2015 لتقود تحالف عربي ضد الحوثيين دعما للحكومة الشرعية التي بات مقرها في عدن.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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