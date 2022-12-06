*تم التحديث برد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، رفع ملف مقتل مراسلتها في القدس الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لموقعها على تويتر الثلاثاء.

وتوفيت أبو عاقلة، في مايو الماضي، خلال تغطية ميدانية، وتتهم السلطات الفلسطينية القوات الإسرائيلية باستهدافها.

ووفقا للجزيرة فإن "الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يؤكد أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له".

وقد لامت إسرائيل الفلسطينيين على موت أبو عاقلة أولا بينما أظهر لاحقا تقرير من الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قد تكون أخطأت و أطلقت النار عليها معتقدة أنها أهداف فلسطينية.

وفي رد فعل على قرار الجزيرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على تويتر، إنه "لن يحقق أي شخص مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ولن يعطينا أحد دروس في أخلاقيات القتال.. بالتأكيد ليس شبكة الجزيرة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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