* تم تصحيح اسم البلد في الفقرة الأخيرة



قُتل 9 أشخاص وأصيب 32 آخرين في قصف إيراني لمناطق بإقليم كردستان العراق يوم الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الصحة في الإقليم.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء بحسب رويترز، إنه قصف بصواريخ وطائرات مسيرة أهداف عسكرية في المنطقة الكردية بشمال العراق وحذر من هجمات أخرى مقبلة.



وأدانت وزارة الخارجية العراقية في بادئ الأمر "الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني لمناطق في كردستان"، وقالت إنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسية.



ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستستدعي بشكل عاجل السفير الإيراني في بغداد لتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جراء القصف المستمر على مناطق في إقليم كردستان، وفق وكالة واع.



ويأتي القصف الإيراني في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة منذ عدة أيام على خلفية مقتل فتاة تدعى مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى أن حجابها غير لائق.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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