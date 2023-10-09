لا تزال المعارك قائمة في المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل بعد عطلة نهاية أسبوع دامية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.

وبدأت الاشتباكات بين إسرائيل وقطاع غزة - والتي تحدث بين الحين والآخر - السبت حين أطلق مقاتلو كتائب عز الدين القسام عملية مسلحة مفاجئة تحمل اسم "طوفان الأقصى". وكتائب عز الدين القسام هي جناح مسلح تابع لحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007.

وردا على العملية، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية تحمل اسم "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في غزة، وشن غارات بعشرات الطائرات الحربية.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل نحو 700 إسرائيلي بينهم أفراد أمن، كما تم أسر العشرات، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام دولية. وعلى الجانب الآخر استشهد 493 فلسطيني وأصيب 2,751 آخرين بجروح، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وهذه من المرات القليلة التي تتخطى أعداد الضحايا في إسرائيل أعداد الضحايا الفلسطينيين.

وكذلك أطلقت في وقت مبكر من صباح الأحد، جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران -عدوة إسرائيل- نيران من لبنان على أراضٍ إسرائيلية، وفق وسائل إعلام دولية. فيما تم الاعتداء على فوج سياحي إسرائيلي في مدينة الإسكندرية المصرية أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين ومرشدهما السياحي المصري.

وأعلن بنك إسرائيل المركزي الاثنين نيته بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية الشيكل، فيما ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% على خلفية الاشتباكات.

للمزيد من التفاصيل والخلفيات:

"طوفان الأقصى" في إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى ومساعدات أمريكية لتل أبيب

مقتل سائحين إسرائيليين ومصري في إطلاق نار على فوج بالإسكندرية

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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