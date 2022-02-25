* تم التحديث بخبر عن ارتفاع برنت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس انه أجاز للقوات العسكرية تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وبرر بوتين القرار انه بسبب التهديدات من أوكرانيا، والمخاوف بشأن التدخل الأجنبي مطالبا الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة.

وقد سمع دوي انفجارات في بيلجورود الروسية على الحدود الأوكرانية وكذلك في كييف عاصمة أوكرانيا، بحسب شهود من رويترز.

وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعات وتخطى خام برنت 100 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

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