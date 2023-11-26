ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة، يوم الأحد، بعد استهدافه بضربات جوية إسرائيلية.

وتسبب خروج مطار دمشق عن الخدمة في تحويل مسار الطائرات القادمة إلى أماكن أخرى، بحسب وسائل إعلام.

وتعرض المطار لقصف أكثر من مرة تسبب في خروجه عن الخدمة، فيما تشن إسرائيل عدة ضربات على أهداف في سوريا -التي تعاني من حرب أهلية منذ 2011 ودمار للبنية التحتية- وطالت ضرباتها الجوية مواقع للجيش وأهداف إيرانية وتابعة لحزب الله اللبناني، حسب وسائل إعلام.

ونقلت وكالة سانا الأحد عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الجوي الإسرائيلي استهدف بصواريخ "مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق"، مما أدى إلى "خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأضاف المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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