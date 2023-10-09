قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان يوم الاثنين، إن السودان وإيران اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك بعد سنوات من القطيعة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

كان السودان قطع علاقاته الدبلوماسية بإيران في أعقاب اقتحام السفارة السعودية في طهران في عام 2016، حينما قطعت السعودية علاقاتها بطهران. لكن السعودية وإيران اتفقتا في مارس الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، وفق الوكالة، أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وقالت إنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

وفي يوليو الماضي، قالت إيران والسودان، بعد لقاء لوزيري خارجية البلدين هو الأول منذ سنوات، إنهما تعتزمان استعادة العلاقات بينهما.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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