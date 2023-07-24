*تم التحديث بموافقة الكنيست

وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لتعديلات قضائية، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حضر التصويت بعد مغادرته المستشفى، الاثنين.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد خضع نتنياهو (73 عام) لعملية جراحية لزرع جهاز منظم لضربات القلب بعد أن أُدخل مطلع الأسبوع الماضي المستشفى لساعات إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث قال أطباء آنذاك إنه أصيب بالجفاف وخضع لزرع جهاز لمراقبة حالة القلب.

وصوت الكنيست بشكل نهائي على مشروع قانون لتعديلات قضائية أثارت احتجاجات ضخمة في إسرائيل. وتسببت تلك التعديلات في ما يمكن وصفه بأنه من أسوأ الأزمات في البلاد، إذ يرى منتقدون أن حكومة نتنياهو تهدف للسيطرة على النظام القضائي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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