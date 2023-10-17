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قال مصدران أمنيان مصريان لزاوية عربي، إن مصر تلقت تأكيدات قبل ساعات بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الثلاثاء، فيما سيزور الرئيس الأمريكي إسرائيل يوم الأربعاء.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 11 على التوالي. وخلال الأيام الماضية، تعطلت محاولات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما وضعت مصر مرور المساعدات عبر معبر رفح مقابل السماح للأجانب مزدوجي الجنسية بالخروج من المعبر.

وتفرض إسرائيل حصار على قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص على مساحة 365 كيلو متر مربع، يحيطه البحر من الغرب ومصر من الجهة الجنوبية الغربية وإسرائيل من الشرق والشمال، ما يجعل معبر رفح مع مصر منفذ مهم ورئيسي لمواطني القطاع.

وأكدت المصادر وشهود عيان أن حافلات المساعدات تحركت بالفعل نحو المعبر في انتظار فتحه من الجانب الفلسطيني.

وكانت مصر، قد أعلنت يوم الخميس أن معبر رفح مفتوح للعمل ولكنه لا يعمل بشكل طبيعي بسبب تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي.

وكان من المتوقع أن يدخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين، بموجب اتفاق بين إسرائيل وأمريكا ومصر، لإخراج الأجانب من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، بعد أن ازدادت الأزمة الإنسانية فيه سوءا، لكن ذلك لم يحدث.

وكشف المصدران عن سبب تأجيل فتح المعبر لعبور المساعدات يوم الاثنين، أن إسرائيل كانت تخشى من وصول المساعدات أو دخول إمدادات عسكرية أو أسلحة لحماس وسط تلك المساعدات، وأنها اشترطت تفتيش المساعدات.

لكن - وفقا للمصادر - تم التوصل لاتفاق بين مصر وأمريكا وإسرائيل لتأمين وصول المساعدات إلى مناطق ايواء للمدنيين في قطاع غزة لضمان وصولها فقط إلى المدنيين وليس حماس.

بايدن سيلتقي السيسي

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه سيزور إسرائيل يوم الأربعاء للتضامن مع تل أبيب، وسيسافر بعد ذلك للأردن.

ووفقا لبيان من البيت الأبيض، سيلتقي بايدن في الأردن كلا من الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيؤكد على أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير ويناقش الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل على "تطوير خطة من شأنها تمكين المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف من الوصول إلى المدنيين في غزة، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق تساعد في إبقاء المدنيين بعيدا عن الأذى".

ويزور الجنرال مايكل إريك كوريلا المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الثلاثاء، إسرائيل في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وفق وسائل إعلام.

ومع استمرار الصراع، علقت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 20 أكتوبر الجاري، فيما تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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