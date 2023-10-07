*تم التحديث برد فعل السعودية

بدأت مصر إجراء اتصالات مكثفة للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية السبت.

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة صباح السبت، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

وفي وقت سابق، أعلن قائد هيئة الأركان في كتائب عز الدين القسام - التابعة لحماس - محمد الضيف، في بيان عبر الموقع الرسمي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وقال إن العملية "رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى".

وكتائب القسام هي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية –حماس، وتأسست عام 1986 وعرفت بهذا الاسم منذ مطلع 1992. وحركة حماس التي تدير قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه في 2007، تعادي إسرائيل وخاضت معها 4 حروب.

ودعت مصر لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذرة من "مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري"، فيما بدأ سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد.

كما طالبت السعودية بالوقف الفوري للتصعيد وحماية المدنيين وضبط النفس، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على منصة إكس.

وعلى مدى الشهور الماضية، تصاعدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، نتيجة تكرار اقتحام المسجد الأقصى. الذي يحق للمسلمين الصلاة بداخله، فيما يُسمح لغير المسلمين بزيارته دون أداء أي شعائر دينية. لكن اليهود يطلقون عليه اسم جبل الهيكل، معتبرينه أقدس موقع في ديانتهم.

ماذا يحدث؟

مع إعلان عملية طوفان الأقصى، قال الضيف "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

وحسب أدرعي، بدأت حماس هجوم ضد إسرائيل، و"منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل بالاضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".



ووفقا لما قاله قائد كتائب القسام، فإن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".



واستدعى الجيش الإسرائيلي - الذي أعلن حالة تأهب الحرب - قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب والإعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية، وتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.



وقال أدرعي إن عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس.

ووفق رويترز، فإن الهجوم يمثل أحد أخطر التصعيدات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات. ونقلت عن الشرطة الإسرائيلية أن هناك "21 مشهد نشط" في جنوب إسرائيل، مما يشير إلى حجم الهجوم.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن التسلل كان "مفاجئ" فيما خلف القصف الكثيف الذي يصدم إسرائيل ما لا يقل عن 20 قتيل وأكثر من 500 جريح وعدد غير معروف من الرهائن. كما أُعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الأحداث خلفت 5 قتلى فلسطينيين بينهم صحفي في قطاع غزة، فيما أصيب العشرات باختناق - وتم علاجهم ميدانيا - بعد أن اقتحم إسرائيليون وسط مدينة الخليل وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى لاشتباكات.

وأعلنت الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في كافة المستشفيات الفلسطينية، وقالت في بيان نقلته وفا، إن "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال في الوقت الحالي".

وفي غزة، هرع الناس لشراء الإمدادات تحسبا لأيام الصراع المقبلة. وأخلى البعض منازلهم وتوجهوا إلى الملاجئ، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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